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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Российские производители электроники предлагают Минцифры полностью запретить параллельный импорт ноутбуков и смартфонов
Какое интересное предложение. Для поддержки внутреннего производителя, да?

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Российские СМИ узнали о предложении АНО «Вычислительная техника» к Минцифры РФ по ограничению параллельного импорта ИКТ-техники из-за рубежа. В числе причин — поддержка внутреннего производителя.

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Консорциум компаний, в который входят такие фирмы, как «Аквариус», Yadro, Depo и др., инициировал обсуждение приостановки закупок зарубежных смартфонов, планшетов и ноутбуков. Аргументация основана на прогнозах укрепления позиций местных брендов и расширения их доли на рынке.

Среди предложений консорциума выделяются меры по предоставлению льготного финансирования для производителей отрасли и бюджетных субсидий маркетинговых затрат. Также предлагается введение дополнительных налогов на импортную продукцию, таких как утилизационный сбор и акцизы.

Ассоциация ритейлеров и производителей выразила частичную поддержку инициативы, одобряя кредитные льготы, но осудила идею о запрете импорта. С точки зрения Ассоциации, ограничительные меры могут нанести вред потребителю и рынку в целом. В Минпромторге не располагают информацией об отправленных предложениях от АНО «Вычислительная техника», хотя ранее запросы о корректировке условий импорта ИКТ отправлялись в адрес организации без получения обратной связи.

Напомним, параллельный импорт был легализован в стране в конце марта прошлого года для покрытия потребности в широко востребованных товарах, включая электронику. В летний период 2023 года Минцифры уже касалось вопроса возможного запрета импорта техники Samsung и LG, мотивированного конкуренцией с китайскими товарами.

#минцифры
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