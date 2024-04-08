Ошибки прошлого руководства придётся исправлять долго.

На прошлой неделе руководство Intel несколько раз повторило, что к 2027 году компания собирается вернуться к операционной безубыточности в сфере производства чипов, а технологическое лидерство в сфере литографии восстановит уже после 2025 года, когда начнёт серийный выпуск продукции по передовому техпроцессу Intel 18A. По мнению экспертов Bernstein, на практике всё может оказаться менее радужно.

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Источник изображения: Intel

Многих своих нынешних проблем, по словам аналитиков, Intel могла бы избежать, если бы на протяжении как минимум десяти предыдущих лет смотрела бы на ситуацию со своими техпроцессами и продуктами более трезво и объективно. Устранить все слабые места в своей стратегии Intel тоже сможет примерно за десять лет, если считать с февраля 2021 года — момента, когда в должность генерального директора Intel вступил Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger). Другими словами, это произойдёт не ранее конца текущего десятилетия. Кроме того, поставки выпускаемой по технологии Intel 18A продукции компания в значимых количествах тоже начнёт не в начале следующей пятилетки, а ближе к её концу, как считают представители Bernstein.