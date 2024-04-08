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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Нидерландам становится всё сложнее следовать экспортным ограничениям США в отношении Китая
На карту поставлено многое.

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Как известно, власти США в последнее время усилили давление на нидерландских партнёров в части обслуживания оборудования для производства чипов, которое местная компания ASML поставила в Китай. По данным Reuters, правительство Нидерландов пытается балансировать между сохранением национальных интересов и следованием политике влиятельного заокеанского союзника. В эту ситуацию, как поясняет Reuters, традиционно для последних лет вмешивается и украинский вопрос.

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Источник изображения: ASML

Нидерландские политики, во всяком случае, считают, что Китай хотя бы отчасти способен влиять на Россию, а потому поставки и обслуживание оборудования двойного назначения в КНР из Нидерландов следует ограничить, чтобы у китайских компаний не было возможности выпускать полупроводниковые компоненты, пригодные к использованию в российских системах вооружения. Поставки такого оборудования из Китая в Россию также нежелательны для европейских союзников США, поэтому министр иностранных дел Нидерландов заявил, что запросы китайских компаний на обслуживание оборудования ASML будут рассматриваться в индивидуальном порядке с учётом складывающихся рисков.

Подобные действия порождают ряд других проблем. Во-первых, компания ASML считает Китай третьим по величине рынком сбыта после Тайваня и Южной Кореи, а контракты на обслуживание оборудования в целом формируют до 20% её выручки, поэтому новые запреты ударят по бизнесу. Власти Нидерландов не могут неограниченно притеснять ASML, поскольку она уже задумалась либо о переносе штаб-квартиры в другую юрисдикцию, либо о расширении присутствия во Франции ради лучшего баланса интересов.

Во-вторых, Китай для Нидерландов остаётся важным рынком сбыта, а грядущие американские выборы президента не дают гарантии, что курс США на этом направлении сохранится. Испортив взаимоотношения с КНР, Нидерланды в случае ослабления давления со стороны США, не смогут их быстро восстановить. При этом претендующий на пост следующего генерального секретаря НАТО нидерландский премьер-министр Марк Рютте (Mark Rutte) пытается действовать с учётом интересов европейской безопасности в целом, влияя на Китай через ASML.

#сша #полупроводники #китай #санкции #asml #нидерланды
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