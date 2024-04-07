Но в долгосрочной перспективе китайские компании смогут создать собственные ускорители вычислений.

Системы искусственного интеллекта стали приоритетным направлением развития многих государств, власти США предпринимают усилия к ограничению прогресса Китая в этой сфере, а потому один из основателей и председатель совета директоров Alibaba Group Джо Цай (Joe Tsai), как отмечает South China Morning Post, оценивает отставание китайских разработчиков систем искусственного интеллекта от американских конкурентов примерно в два года.

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Источник изображения: YouTube

Представитель Alibaba был вынужден признать, что экспортные ограничения США влияют на темпы развития китайской сферы высокопроизводительных вычислений не только в краткосрочной, но и в среднесрочной перспективе. В долгосрочной же китайские компании могут создать собственные ускорители вычислений, сопоставимые по характеристикам с изделиями той же NVIDIA, как считает Джо Цай. Пока же они вынуждены искать другие источники пополнения своих складов, включая выбор других поставщиков (Huawei/HiSilicon) или закупку тех ускорителей, которые пока доступны на китайском рынке в условиях санкций США.