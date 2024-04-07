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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
IM Motors научила электромобиль проходить «лосиный тест» на скорости 71 км/ч без водителя
Тот случай, когда срочно потребовалось принять участие в водительском собрании.

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Теперь уже можно с уверенностью говорить о том, что китайских автопроизводителей не устраивают возможности систем активной помощи водителю на прямолинейных траекториях. Компания Geely, как уже сообщалось ранее, свои электромобили обучает движению в управляемом заносе без участия водителя, а недавно на страницах Weibo принадлежащая концерну SAIC марка IM Motors опубликовала видеоролик с участием новой модели L6, которая выполняет так называемый «лосиный тест» на скорости 71 км/ч в автоматическом режиме.

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Источник изображения: IM Motors, Weibo, CnEVPost

Более того, создатели видеоролика акцентируют внимание на том, что в салоне машины не было водителя в момент выполнения этого теста. Данное испытание имитирует манёвр с объездом внезапно возникшего препятствия на высокой скорости. В конкретном случае траекторию движения задавали два ряда дорожных конусов, которые машина при движении на скорости 71 км/ч не задела.

Сложно судить, насколько подобные навыки помогут бортовой автоматике IM L6 в реальной жизни, но это определённый шаг вперёд в сфере развития автопилота. Данная модель будет представлена на китайском рынке уже завтра, среди прочих необычных характеристик упоминаются наличие подруливающих задних колёс и твердотельная тяговая батарея, обеспечивающая запас хода более 1000 км. К разработке управляющего программного обеспечения электромобилей IM Motors могла приложить руку компания Alibaba, являющаяся одним из инвесторов этого автопроизводителя.

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