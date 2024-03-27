Ценность технологии может проявиться и во вполне мирных ситуациях.

Странную цикличность некоторых направлений технического прогресса можно проиллюстрировать на примере эволюции текстовых сообщений. Сперва разработчики научили смартфоны формировать текст, преобразуя его из речи пользователя, а потом стали преобразовывать голосовые сообщения в мессенджерах в текстовые, замыкая тем самым круг эволюции.

Как поясняет CnEVPost, китайский автогигант Geely заявил об успехе в создании программно-аппаратных решений, позволяющих электромобилям марки двигаться в управляемом заносе (дрифте) без вмешательства человек. Этот применяемый гонщиками трюк со временем стал неизменным атрибутом определённой субкультуры, а затем превратился в отдельный вид автоспорта. Geely научила машину ездить в управляемом заносе без водителя за рулём.

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Источник изображения: Geely

Казалось бы, зачем подобная технология пытается отвергнуть многолетние достижения разработчиков систем антизаноса и курсовой устойчивости? Как поясняют представители Geely, поскольку для столь чуткого контроля за крутящим моментом и углом поворота колёс нужны достаточно продвинутые алгоритмы и скоростная обработка информации, накопленный опыт Geely намеревается использовать как раз для предотвращения аварийных ситуаций на дороге. Автоматика сможет более эффективно бороться с заносом, и на определённом этапе развития управляющего программного обеспечения ей можно будет доверить манёвр объезда препятствия на скорости, который сейчас выполняется исключительно под руководством водителя. Ну, а эффектное движение в дрифте без водителя за рулём просто является способом привлечь внимание аудитории к возможностям управляющей электроники.