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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Руководство TSMC пообещало властям Японии к 2030 году добиться высокой зависимости от местных поставщиков
По крайней мере, для первого совместного предприятия по выпуску чипов.

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Логично было бы предположить, что выделенные японскими властями $3,1 млрд субсидий на строительство на западе острова Кюсю совместного предприятия TSMC предоставлялись на определённых условиях, отображающих заинтересованность японского правительства в развитии локальной полупроводниковой промышленности. Для акционеров СП в лице Sony и Denso локальное предприятие упрощало доступ к необходимой продукции, а вот власти страны были вынуждены мыслить стратегически. Как сообщает Bloomberg, во время визита на первое предприятие TSMC в Японии премьер-министра страны были сделаны важные комментарии относительно обязательств по локализации цепочек поставок.

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Источник изображения: TSMC

Руководство TSMC заверило японского лидера, что к 2030 году местное предприятие компании будет на 60% зависеть от поставок вспомогательных расходных материалов японского производства. По словам представителей компании, речь идёт о разного рода химикатах и материалах, которые используются в технологическом процессе обработки кремниевой пластины и в состав конечного изделия не входят. Не берёт на себя TSMC повышенных обязательств и в сфере закупок японского оборудования. Какой будет его доля, не уточняется. Не исключено, что для второго предприятия, которое будет введено в эксплуатацию в конце 2027 года и станет выпускать 6-нм продукцию, пропорции локальных поставок будут пересмотрены.

#полупроводники #tsmc #япония #локализация
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