Всё идёт по плану.

К пятнице, как сообщает Reuters, компании TSMC удалось почти в полном объёме восстановить работу своих действующих предприятий на Тайване после сильнейшего за предыдущую четверть века землетрясения у восточного побережья острова. Ущерб был признан незначительным, основная часть производственных линий была запущена уже в течение первых суток после стихийного бедствия.

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Источник изображения: TSMC

Строительство новых предприятий на Тайване компания TSMC тоже продолжила через сутки после землетрясения, изучив последствия этого природного явления и не найдя причин задерживать процессы на более длительный период. Как отмечается в официальном заявлении TSMC, компания не видит причин для пересмотра своего январского прогноза по выручке на текущий год, согласно которому данный финансовый показатель должен увеличиться в диапазоне от 21 до 25 %. Получается, что даже если TSMC и придётся потратить дополнительные средства на устранение последствий землетрясения, к концу года она сможет всё компенсировать. Не исключено, правда, что и за счёт роста цен на свои услуги.