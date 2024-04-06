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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск опроверг слухи об отказе от выпуска недорогого электромобиля Tesla и пообещал представить автоматическое такси в августе
Акции компании начало лихорадить на этом фоне.

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Новости Reuters о якобы принятом Tesla решении отказаться от идеи выпуска массового электромобиля за $25 000 суждено было стать одной из самых обсуждаемых, но Илон Маск (Elon Musk) пресёк возможные спекуляции на эту тему, назвав такую информацию недостоверной. Попутно он со страниц своей социальной сети X заявил, что собирается 8 августа представить роботизированное такси Tesla, которое впервые в планах компании упоминалось ещё в 2019 году.

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Источник изображения: Tesla

Следует напомнить, что формальный анонс и начало массового производства как минимум двух электромобилей Tesla разделяли периоды продолжительностью четыре года и пять лет, если говорить о пикапе Cybertruck и грузовике Semi соответственно. В этом смысле решение Маска представить автоматическое такси в августе текущего года ещё не говорит о близости начала выпуска подобных транспортных средств.

Для этого, прежде всего, нужно довести до ума фирменный автопилот, который планировалось научить обходиться без вмешательства человека ещё к концу 2019 года, но теперь этот момент отложен на конец текущего года, и не факт, что не будет очередного ежегодного переноса.

У электромобиля Tesla за $25 000, выпуск которого компания собиралась начать на строящемся предприятии в Мексике, и этого самого роботизированного такси, как отмечалось ранее, должна быть общая новая платформа. Акции Tesla успели было подешеветь почти на 4% после новости Reuters об отказе компании от планов по выпуску первого из этих транспортных средств, но уже после закрытия торгов потери были отыграны за счёт заявления Маска о намерениях представить фирменное такси восьмого августа.

#tesla #илон маск #электромобили tesla #автопилот #такси #беспилотное такси
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