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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung собирается вложить в экономику Техаса до $44 млрд
В штате будет построено ещё два предприятия различного назначения.

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Южнокорейские компании отличаются столь долгим горизонтом планирования, что Samsung Electronics пару лет назад на полном серьёзе заявила, что собирается в последующие два десятилетия потратить более $200 млрд на строительство 11 предприятий в штате Техас. Если же рассматривать более ближнюю перспективу, то её недавно построенное в Тейлоре предприятие в этом году должно начать выпуск 4-нм продукции для сторонних заказчиков. На его строительство компания изначально собиралась потратить $17 млрд, но теперь готовится в середине апреля объявить, как предупреждает The Wall Street Journal, об увеличении бюджета до $44 млрд и появлению дополнительных проектов в окрестностях Тейлора.

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Источник изображения: Samsung

Прежде всего, более $20 млрд будет потрачено на строительство второго современного предприятия по контрактному производству чипов. Ещё около $4 млрд потребуется для строительства отдельного предприятия по тестированию и упаковке чипов с использованием сложных пространственных компоновок. Ту же память класса HBM компания на таком предприятии выпускать сможет, это открывает Samsung дорогу к получению «американских» заказов NVIDIA. На территории этих предприятий Samsung появятся и профильные исследовательские центры.

Все эти заявления готовятся представителями Samsung именно к середине апреля под вполне конкретную цель: получить субсидии от властей США по так называемому «Закону о чипах». Ожидается, что американское правительство выделит Samsung до $6 млрд субсидий на строительство предприятий в Техасе. Компания уже располагает более старыми предприятиями в Остине, но передовое производство решила развивать в соседнем Тейлоре. Напомним, что конкурирующая SK hynix объявила о намерениях потратить почти $4 млрд на строительство предприятия по упаковке памяти в Индиане, поэтому Samsung попытается создать противовес на территории Техаса.

#samsung #сша #полупроводники #субсидии #техас
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