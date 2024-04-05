Но март в отдельности продемонстрировал рост на 11,8%.

Тайваньская компания Foxconn располагает сложной разветвлённой организационной структурой, поэтому её квартальный отчёт будет опубликован лишь в середине мая, а пока она подвела только предварительные итоги марта. В прошлом месяце, как сообщает Reuters, выручка компании выросла в годовом сравнении на 11,8 до $13,96 млрд, прервав непрерывное снижение, которое наблюдалось в два первых месяца текущего года. Фактически, мартовская выручка Foxconn даже заняла второе место среди месячных результатов за всю историю наблюдения.

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Источник изображения: Apple

Квартальная выручка Foxconn, по предварительным данным, сократилась в годовом сравнении на 9,6% до $41,2 млрд. Это вполне соответствует собственным ожиданиям компании, но инвесторы оказались разочарованы таким результатом. Сравнение с прошлогодним результатом не было выгодным особенно в сегменте смартфонов, поскольку год назад компания активно наращивала объёмы их выпуска, пытаясь наверстать упущенное за осень 2022 года.

В текущем квартале Foxconn рассчитывает увидеть рост выручки как в последовательном, так и в годовом сравнении. По итогам года выручка тоже должна вырасти, в компании делают особую ставку на сегмент серверных решений для систем искусственного интеллекта. Уже в следующем году, по мнению аналитиков JPMorgan, он будет формировать до 18% всей выручки Foxconn. В прошлом квартале выручка компании в серверном сегменте тоже активно росла.