Она будет расти лишь на 0,04% в год.

По мере развития систем искусственного интеллекта всё чаще стали звучать голоса экспертов, обеспокоенных ростом потребности владельцев центров обработки данных в адекватных источниках энергии. Как заявил со страниц Bloomberg доцент Принстонского университета Джесс Дженкинс (Jesse Jenkins), в пределах энергосистемы США данные опасения преувеличены.

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Источник изображения: Bloomberg

По его словам, развитие центров обработки данных для систем искусственного интеллекта в данной стране приведёт к увеличению темпов роста потребности в источниках электроэнергии в четыре раза по сравнению с существующими, но даже в этом случае показатель не превысит 0,04% в год, а это довольно скромное значение. Для сравнения, в период с 1980 по 2005 годы потребность промышленности США в энергоресурсах в среднем увеличивалась на 2,3% ежегодно. Другими словами, пока экспансия систем искусственного интеллекта каким-то дисбалансом в энергосистеме США не грозит.