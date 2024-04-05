Вон оно что, Михайлович…

Новые пояснения к правилам экспортного контроля США, которые стали доступны накануне, многими источниками были истолкованы в пользу запрета на поставку игровых видеокарт GeForce RTX 4090D и ускорителей вычислений H20 в Китай, поскольку они якобы обладают быстродействием выше описанных в документе пороговых значений. Как поясняет Tom’s Hardware со ссылкой на комментарии представителей NVIDIA, в действительности ничего такого не произошло.

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Источник изображения: NVIDIA

Свежая редакция правил экспортного контроля, как выяснилось, просто даёт расширенные пояснения по методике расчёта средневзвешенной производительности в вычислениях с точностью FP64. Для векторных и скалярных процессоров вводятся поправочные коэффициенты 0,9 и 0,3 соответственно, которые в случае с GeForce RTX 4090D дают значение производительности на уровне 1,15 терафлопс. Это существенно ниже порогового значения в 70 терафлопс на одну систему с когерентной памятью, так что поставки данных игровых видеокарт в Китай могут продолжаться без ограничений. Если, конечно, власти США не придумают новые.