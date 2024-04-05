Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Отбой тревоги: новые правила экспортного контроля США не препятствуют поставкам GeForce RTX 4090D в Китай
Вон оно что, Михайлович…

реклама

Новые пояснения к правилам экспортного контроля США, которые стали доступны накануне, многими источниками были истолкованы в пользу запрета на поставку игровых видеокарт GeForce RTX 4090D и ускорителей вычислений H20 в Китай, поскольку они якобы обладают быстродействием выше описанных в документе пороговых значений. Как поясняет Tom’s Hardware со ссылкой на комментарии представителей NVIDIA, в действительности ничего такого не произошло.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Свежая редакция правил экспортного контроля, как выяснилось, просто даёт расширенные пояснения по методике расчёта средневзвешенной производительности в вычислениях с точностью FP64. Для векторных и скалярных процессоров вводятся поправочные коэффициенты 0,9 и 0,3 соответственно, которые в случае с GeForce RTX 4090D дают значение производительности на уровне 1,15 терафлопс. Это существенно ниже порогового значения в 70 терафлопс на одну систему с когерентной памятью, так что поставки данных игровых видеокарт в Китай могут продолжаться без ограничений. Если, конечно, власти США не придумают новые.

#nvidia #китай #санкции #geforce rtx 4090d
+
Написать комментарий (0)
NVIDIA заявила, что землетрясение на Тайване не повлияет на поставки её чипов
С запретом на поставки передовых ноутбуков в Китай всё не так однозначно
Глава Евродипломатии признал, что обрушение российской экономики под европейскими санкциями было «маловероятно»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Россия раздвигает "воздушные границы" форсируя производство истребителя МиГ-41 ПАК ДП 6-го поколения
50
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
261
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
5
Китай приступает к серийному производству 5-нм кристаллов
9
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
223
Как на Xbox запускать игры из Steam и Epic Games Store в 2024 году
5
Изготавливаю оригинальную подсветку для клавиатуры на основе палочек от мороженого
92
Core i9-14900KS vs Core i9-14900K – почему более дорогой процессор не увеличивает fps в играх
106
Землетрясение на Тайване: что известно на данный момент и что может произойти дальше
+
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
37

Сейчас обсуждают

Red Red
04:29
Тяжёлый бред
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её
Blackengine
04:26
"Сейчас нейросети все платные, что сразу отсекает 99% людей, а те, что бесплатны дают пока негодный результат." Чушь. Вчера весь день с copilot сидел. Бесплатно. Экономит время отвечает почти всегда п...
О перспективах развития искусственного интеллекта и нейросетей
VRoman
03:54
Нет, я не представляю ситуации когда бы понадобилось менять местами содержимое винтов. И не знаю никого у кого могла бы возникнуть такая проблема как у тебя. Возвращаясь к вопросу когда мелкософт введ...
Названы основные улучшения для проводника в Windows 11 24H2
Кызахстанчево
03:47
это не неумение, это нахерненужность как и их вонючка картана.
Windows 10 будет получать платные обновления после окончания поддержки
Garthar
03:43
А ты такой же глупый как и смешной? Похоже да, открою страшную тайну но GPS это не микросхема в машинке которая сама говорит что я вот тут, а спутниковая система цифровых координат и для получения коо...
Россия раздвигает "воздушные границы" форсируя производство истребителя МиГ-41 ПАК ДП 6-го поколения
Дмитрий Попов
03:40
Он просто спросил разработчиков Denuvo мошенники ли они, они сказали что не мошенники:)
Эксперт в DRM смог запустить и Hogwarts Legacy на другом компьютере
DIP48
03:28
Явно требуется, чтобы неизвестные хуситы запустили по этому корыту противокорабельные ракеты
ВВС США вывели в море загруженный разного рода техникой большой транспортный корабль Charlton
glavhyilo
03:21
говорят буферная зона по атлантике пройдёт.
Белый дом предложил НАСА разработать новый лунный часовой пояс
Денис Икулов
03:12
Скоро все перейдем на блокноты реальные, ну органайзеры 😁😁😁😁
Microsoft вынуждает пользователей приобрести Word, удаляя бесплатный WordPad из Windows 11
Bisaimon
03:07
Два зеленых тролля решили сесть на трейн хайпа вокруг проекта. По их мнению: Игра торомзит? Безусловно; Ужасная боевка? Полностью согласен; Море багов? Бесспорно; Отвратительная проработка локаций? ...
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем