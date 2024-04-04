Лишь малая часть второстепенного оборудования была повреждена.

Агентство Bloomberg не стало плодить публикации, посвящённые вчерашнему землетрясению на Тайване, а просто обновляло раз в несколько часов исходный материал, и к текущему моменту в нём рассказывается о десяти человеческих жертвах, более 1000 раненных, а также 642 жителях Тайваня, которые либо находятся под завалами, либо изолированы в результате разрушения дорог.

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Источник изображения: Intel

Крупнейший в мире контрактный производитель чипов, тайваньская компания TSMC, ещё накануне вечером заявила, что смогла на 80% восстановить работу своих предприятий на острове в течение первых десяти часов после землетрясения. Отдельно было заявлено, что передовое оборудование для работы с EUV-литографией вообще не пострадало, а полноценная работа большинства производственных линий TSMC на острове будет восстановлена менее чем за сутки.

Часть второстепенного оборудования на предприятиях TSMC пострадала, но на его восстановление брошены все доступные ресурсы. Скорее всего, персоналу компании придётся работать сверхурочно, хотя сегодня на Тайване выходной в честь местного религиозного праздника. Самые передовые и крупные предприятия TSMC сосредоточены в южной части острова, где последствия вчерашнего землетрясения чувствовались в меньшей степени, и местные предприятия TSMC даже не эвакуировали персонал. На севере Тайваня и на западе центральной части, где у TSMC тоже есть предприятия, толчки ощущались сильнее, но и здесь оборудование не пострадало, а люди были временно эвакуированы.