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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Акции Intel просели более чем на 8% после откровений об убытках на производстве
Но в долгосрочной перспективе всё не так мрачно.

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Вчера представители Intel пытались вести откровенный разговор о состоянии финансовых показателей в сфере производства чипов. Реформирование структуры отчётности привело к тому, что обнажились копившиеся годами проблемы с рентабельностью собственного производства чипов. Операционные убытки на этом направлении только в прошлом году достигли $7 млрд, а в текущем они могут оказаться ещё больше, хотя в дальнейшем начнут сокращаться, а к 2027 году компания всё же рассчитывает выйти на операционную безубыточность.

Так или иначе, фондовый рынок вчера отреагировал на откровения руководства Intel снижением курса акций компании на 8,22% по итогам полной торговой сессии. Аналитики на заявления представителей Intel реагировали сдержанно, поскольку известия о наличии операционных убытков отчасти уравновешивались обещаниями избавиться от них в обозримой перспективе.

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Источник изображения: Intel

Впрочем, некоторые аналитики предпочли рекомендовать инвесторам временно переключиться на акции NVIDIA и AMD, поскольку на фоне бума систем искусственного интеллекта они способны демонстрировать более интересную динамику уже сейчас. Кто-то из экспертов похвалил Intel за смелый шаг, и предложит участникам фондового рынка наблюдать за тем, как компания будет подтверждать свои намерения выбиться в лидеры рынка и достичь плановых показателей прибыльности к заявленным срокам.

#intel #аналитика #полупроводники #акции
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