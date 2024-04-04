Даже если они контролируются самим Маском.

Изначально Илон Маск (Elon Musk) любил развивать идею о том, что Tesla является крупным игроком в сегменте искусственного интеллекта за счёт своих разработок по линии систем активной помощи водителю, но потом основал стартап xAI, который должен заниматься более широким спектром решаемых задач в сфере искусственного интеллекта. Как сообщает Bloomberg, миллиардеру пришлось признать, что специалисты в сфере искусственного интеллекта сейчас в цене, и на квалифицированных разработчиков Tesla сейчас идёт настоящая охота со стороны конкурентов.

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Источник изображения: Bloomberg

Маск заявил, что вынужден поднять зарплаты профильным специалистам Tesla, а также подтвердил факт перехода Итана Найта (Ethan Knight), который едва не ушёл в OpenAI из Tesla, в стартап xAI. По всей видимости, Маск смог предложить ему более выгодные условия, но в структуре Tesla Найт оставаться не захотел. По словам Маска, конкуренты Tesla в некоторых случаях достигают успеха в переманивании специалистов Tesla по искусственному интеллекту. Сейчас команда разработчиков компании насчитывает более 200 высококлассных профессионалов, и война за кадровые ресурсы в сфере ИИ достигла невиданного ранее уровня, как отметил Маск.