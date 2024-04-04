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Возможно, для кого-то из производителей электроники был велик соблазн назвать вчерашние трагические события на Тайване новым поводом поднять цены, но компания NVIDIA в своих комментариях ресурсу Nikkei Asian Review заявила, что не ожидает негативного влияния вчерашнего землетрясения на способность тайваньских партнёров поставлять для неё продукцию.
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Напомним, что тайваньская TSMC остаётся основным поставщиком чипов для ускорителей вычислений NVIDIA, используемых в системах искусственного интеллекта, причём этот подрядчик не только обрабатывает кремниевые пластины, но и упаковывает готовые кристаллы вместе с микросхемами памяти. Представители TSMC вчера успели заявить, что к вечеру среды работу тайваньских предприятий после остановки из-за землетрясения удалось восстановить на 70–80 %, а полностью их работа будет восстановлена к утру четверга. Предприятия на юге острова, которые выпускают чипы по спектру технологий от 3 до 5 нм, от землетрясения особо не пострадали, а потому выпуск самых современных чипов TSMC прекратила лишь на несколько часов. Конечно, часть продукции, находившейся в обработке, могла быть испорчена, но в таких случаях производители стараются наверстать упущенное в сжатые сроки.