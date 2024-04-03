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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel призналась, что рассчитывала на более быстрое восстановление спроса на ПК после пандемии
Но что-то пошло не так, как всегда.

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В ходе недавнего вебинара руководство Intel затронуло и не совсем приятные для себя темы. Рассуждая о причинах формирования существенных убытков на направлении производства чипов и низкой прибыли от их реализации, генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) признался, что реальность отличалась от прогнозов компании в худшую сторону по двум важным причинам.

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Источник изображения: Intel

Во-первых, как заявил он, Intel изначально рассчитывала на более быстрое восстановление спроса на ПК после пандемии, но этого не случилось. Во-вторых, компания делала ставку на увеличение её доли рынка в сегменте ускорителей вычислений, но пока это также не наблюдается. Впрочем, данное направление деятельности ещё не списывается со счетов, и Intel за счёт использования прогрессивной литографии надеется добиться определённых успехов на рынке серверных ускорителей вычислений.

Руководство компании также раскрыло, почему с переходом на «рыночные принципы» взаиморасчётов между собственными разработчиками и производственным подразделением структуру себестоимости продукции удалось улучшить. Когда внутренние разработчики Intel столкнулись с необходимостью оплаты своих заказов по рыночной стоимости, они перестали злоупотреблять срочными заявками на выпуск многочисленных промежуточных степпингов новых процессоров. По сути, количество срочных заказов сократилось на 95%, и производственное подразделение за счёт этого стало работать более предсказуемо и с большей прибылью. На новых производственных линиях отдача капитала с каждой обработанной кремниевой пластины выросла в среднем на величину от 5 до 10 %.

Разработчики Intel стали на 10% реже заказывать в производство инженерные образцы новых процессоров, а в клиентском сегменте рынка время тестирования новых поколений продуктов сократилось на 75%.

#intel #аналитика #финансы #полупроводники
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Intel за счёт перехода на EUV смогла снизить себестоимость производства чипов почти в два раза
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