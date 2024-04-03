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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel за счёт перехода на EUV смогла снизить себестоимость производства чипов почти в два раза
И передовая литография в дальнейшем будет для неё оставаться важным источником дохода.

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Компания Intel посвятила своему переходу на новую структуру финансовой отчётности целый вебинар, в ходе которого не раз условно делила свою историю на эпоху до освоения EUV-литографию и последующий период, в котором она сейчас находится. Хотя переход на использование оборудования для литографии со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV) требовал крупных единовременных вложений, на уровне себестоимости продукции он в дальнейшем обеспечивал существенную экономию.

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Источник изображения: Intel

Генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) даже заявил, что в эпоху «до EUV» себестоимость выпуска чипа с 100 млн транзисторов была в два раза выше, чем в эпоху «после освоения EUV». Фактически, компания признала, что использовать зрелую литографию в дальнейшем ей будет просто невыгодно, и она за счёт преимущества в себестоимости, обеспечиваемого EUV, собирается к концу десятилетия выбиться в число двух крупнейших контрактных производителей чипов по размеру выручки. И в этом прогнозе не учитывается выручка, которую будет генерировать производство чипов для собственных нужд, речь идёт только о сторонних заказах. По мнению Гелсингера, даже в 2030 году лишь 30% всех обрабатываемых компанией кремниевых пластин будут предназначаться сторонним заказчикам, а оставшиеся 70% Intel будет использовать для собственных нужд.

Финансовый директор Дэвид Зинснер (David Zinsner) добавил, что уже через пару лет объём заказов подразделения Intel Foundry, которое как раз и специализируется на производстве чипов, превысит $100 млрд.

#intel #аналитика #финансы #полупроводники
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