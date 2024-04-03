Японские производители этому только рады.

Если ориентироваться на сложившуюся на автомобильном рынке США ситуацию, как поясняет Nikkei, то можно говорить о торжестве здорового консерватизма, который до сих пор излучала корпорация Toyota с точки зрения темпов перехода на электромобили. Напомним, что крупнейший в мире поставщик легковых машин настаивал на большей практичности и экологичности гибридов, которые длительное время выпускает в больших количествах, а выпускать электромобили особо не спешил, хотя и был вынужден начать это делать.

реклама

Источник изображения: Toyota Motor

Статистика трёх первых месяцев этого года говорит о том, что в США продукция японских автопроизводителей в целом начала продаваться на 15% активнее, чем за год до этого. В первом квартале на территории США было продано 1,43 млн легковых машин японских марок, причём гибриды пользовались растущим спросом.

По крайней мере, Toyota смогла увеличить объёмы продаж гибридных машин и электромобилей в США на 70% до рекордных для себя 206 850 штук, а всего обладателями новых автомобилей данной марки стали в прошлом квартале 565 тысяч американских клиентов. Это на 20% больше, чем годом ранее. То есть, гибриды и электромобили в какой-то мере двигали продажи и обычных машин с ДВС одноимённых марок. На первичном автомобильном рынке США доля гибридов и «чистокровных» электромобилей в прошлом квартале выросла с 25,3 до 36,6 %.