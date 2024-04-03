Массовое будет развёрнуто к первой половине следующего года.

Недавнее землетрясение на Тайване подтвердило актуальность планов TSMC по строительству предприятий за пределами острова, и местные СМИ сообщили, что уже в середине апреля первое предприятие компании в штате Аризона начнёт тестовый выпуск продукции по технологии N4. Уйдёт ещё от шести до семи месяцев, прежде чем на этом предприятии будет освоен массовый выпуск 4-нм продукции. В первой половине следующего года он уже начнёт масштабироваться.

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Источник изображения: TSMC

Скорее всего, своими успехами на этом направлении руководство TSMC поделится на отчётной конференции, которая состоится 18 апреля. К тому времени американское правительство наверняка определится с суммой субсидий, которая частично покроет затраты TSMC на строительство предприятий в Аризоне. Пока считается, что сумма субсидий достигнет $5 млрд. Всего же на строительство двух предприятий в США компания TSMC собирается за несколько лет потратить $40 млрд. Второе предприятие будет построено позже и освоит выпуск 3-нм изделий.