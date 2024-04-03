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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Лишь 40% оформивших заявки на электромобиль Xiaomi SU7 реально его купят
У клиентов есть семь дней на раздумья.

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Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на прочие китайские информационные ресурсы, упоминаемые компанией Xiaomi показатели популярности представленного на прошлой неделе электромобиля SU7 несколько искажают величину реального спроса. За первые сутки, напомним, было принято около 89 000 предварительных заказов, а рубеж в 50 000 был преодолён через 27 минут с момента начала приёма заявок.

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Источник изображения: Xinhua

По оценкам китайских СМИ, в реальные заказы трансформируются около 40% предварительных заявок, поскольку у клиентов Xiaomi есть семь дней для принятия окончательного решения. За это время некоторые из них даже успеют не только ознакомиться с новинкой в статике, но и совершить пробную поездку. При оформлении предварительного заказа нужно было внести залог в размере чуть менее $700, после семи дней с того момента его нельзя будет вернуть.

Как считают китайские источники, Xiaomi ко вторнику набрала около 40 000 реальных заказов на свой первый электромобиль. В марте предприятие BAIC в Пекине, где выпускается SU7, должно выпустить около 5000 машин. Они наверняка будут относиться к дебютной серии Founders Edition, которая первым 5000 клиентам предложит дополнительные опции без доплаты. По мнению основателя Xiaomi Лэй Цзюня (Lei Jun), представленная компанией модель SU7 по 90% характеристик превосходит Tesla Model 3, и при этом оказывается ещё и дешевле неё в базовой конфигурации.

#xiaomi #электромобили #xiaomi su7
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