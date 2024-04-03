И в текущем году убытки достигнут максимальных значений.

Начало второго квартала, как поясняет CNBC, корпорация Intel выбрала для реформирования своей финансовой отчётности. Контрактное подразделение Intel Foundry отныне будет упоминаться в ней отдельно, оно даже получило собственного финансового директора, которым стал выходец их Xilinx Лоренцо Флорес (Lorenzo Flores).

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Источник изображения: Intel

Главным откровением для инвесторов стало то, что в 2022 году контрактное подразделение Intel, которое выпускает компоненты и для нужд самой компании, понесло операционные убытки в размере $5,2 млрд, а в 2023 году их размер увеличился до $7 млрд. При этом профильная выручка уменьшилась с $27,5 до $18,9 млрд, что также не могло обрадовать участников фондового рынка, и после закрытия торгов вчера акции Intel упали в цене более чем на 4%.

Как пояснил глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), компания сожалеет о принятом ранее решении воздержаться от закупок дополнительного количества EUV-сканеров ASML, которые обходятся довольно дорого на этапе приобретения, но в процессе изготовления процессоров позволяют снизить их себестоимость. Отчасти по этой причине Intel была вынуждена поручить выпуск до 30% своей продукции компании TSMC, но по мере развития собственных мощностей она рассчитывает снизить эту долю до 20%. Руководство Intel не сомневается, что к 2030 году сможет войти в число двух крупнейших контрактных производителей чипов, а в 2025 году восстановит своё технологическое лидерство.

Выйти на безубыточность по операционной прибыли производственное подразделение Intel рассчитывает где-то к 2027 году, а текущий год должен стать для него периодом максимальных операционных убытков. Переход на использование EUV-литографии должен сыграть важную роль в улучшении структуры себестоимости продукции Intel.