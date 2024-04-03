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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC была вынуждена прервать работу предприятий и эвакуировать персонал после землетрясения на Тайване
Последствия пока только оцениваются.

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Если вызываемая отсутствием дождей засуха является в какой-то мере прогнозируемым событием, то землетрясения на Тайване случаются непредсказуемо, и одно из них у восточного побережья острова буквально только что продемонстрировало магнитуду 7,4 балла, как сообщает Bloomberg. Компанию TSMC, чьи основные производственные мощности располагаются на Тайване, данное стихийное бедствие вынудило приостановить их работу и эвакуировать персонал в безопасные зоны.

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Источник изображения: Геологическая служба США

Последствия землетрясения пока оцениваются. Помимо непосредственной угрозы для жизни и здоровья персонала, оно могло вывести из строя оборудование или привести к браку партии продукции, которая находилась в обработке. Чтобы компенсировать подобные воздействия, TSMC потребуется несколько месяцев. Компания по некоторым направлениям и так работала на пределе возможностей, и форс-мажорный фактор в виде землетрясения способен лишь усугубить ситуацию.

#полупроводники #tsmc #тайвань #землетрясение
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