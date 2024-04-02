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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
С запретом на поставки передовых ноутбуков в Китай всё не так однозначно
Буквально каждая модель будет проверяться на соответствие правилам экспортного контроля.

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Уже через пару дней, как напомнило издание DigiTimes, вступят в силу новые дополнения к правилам экспортного контроля США, которые были введены в октябре 2022 и 2023 годов соответственно. Сам по себе документ занимает 166 страниц, и на его анализ представителями отрасли уйдёт около недели, поэтому пока рано говорить о сути нововведений во всех нюансах, но информированные источники уже сообщают, что под запрет попадут поставки в Китай некоторых ноутбуков, оснащённых передовыми с точки зрения возможности работы с системами искусственного интеллекта чипами.

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Источник изображения: AFP

Речь, по всей видимости, идёт не только об игровых ноутбуках с производительными дискретными графическими решениями, но и ноутбуках на базе новейших процессоров Intel и AMD, которые позволяют локально ускорять работу систем искусственного интеллекта. По словам тайваньского издания, американские власти будут буквально в индивидуальном порядке рассматривать вопрос выдачи поставщикам ноутбуков экспортных лицензий, поэтому какие-то ноутбуки в итоге могут попасть в Китай при соблюдении неких условий, а каким-то это не удастся.

#сша #китай #санкции #искусственный интеллект #ноутбуки
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