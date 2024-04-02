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Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel сдаст в аренду свои производственные линии в Орегоне и Ирландии
Вслед за тремя линиями в Аризоне, которые будут использоваться компанией UMC.

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Издание Nikkei Asian Review напомнило, что в результате сделки с Intel тайваньская компания UMC получила доступ к производственным мощностям первой в штате Аризона. С 2027 года UMC на правах арендатора сможет запустить выпуск 12-нм продукции на трёх линиях в данном штате, выплачивая Intel определённое вознаграждение.

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Источник изображения: UMC

Во-первых, UMC получит возможность выпускать 12-нм продукцию, хотя у себя на родине на Тайване она долгое время довольствуется производством 22-нм и 28-нм изделий, а также более «зрелых». Во-вторых, появление производственных мощностей на территории США позволит UMC получить клиентов из числа местных компаний, для которых географическое происхождение продукции имеет значение. Эксперты TrendForce ожидают, что следующим шагом Intel на пути предоставления своих предприятий в аренду станет профильная сделка с использованием линий в Ирландии и американском штате Орегон.

#intel #сша #полупроводники #umc
Источник: asia.nikkei.com
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