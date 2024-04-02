И для этой азиатской страны данная проблема имеет серьёзные масштабы.

После встречи американских чиновников с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем (Yoon Suk Yeol) в марте этого года, как сообщает Bloomberg, у первых окрепло желание привлечь южнокорейских союзников к ужесточению санкций против КНР в технологической сфере. Это подразумевает, что Южная Корея должна запретить поставки в Китай определённых категорий чипов, включая микросхемы памяти, а также оборудование для выпуска чипов и расходные материалы для него.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Напомним, что США с октября 2022 года запрещают подконтрольным компаниям поставлять в Китай 14-нм и более современные чипы логического назначения, 18-нм и более совершенную память типа DRAM, а также твердотельную память с количеством слоёв более 128 штук. Власти США хотели бы, чтобы Южная Корея к таким санкциям присоединилась к середине июня этого года.

Для корейской стороны такой шаг сопряжён с существенными рисками. На территории Китая находятся крупнейшие предприятия Samsung и SK hynix по производству памяти, местный рынок является для них важнейшим направлением сбыта продукции, и даже в части поставок оборудования для производства чипов южнокорейские компании в Китае занимают второе место после японских. Если солидарность Южной Кореи с США вынудит Китай пойти на ответные меры, то корейский бизнес серьёзно пострадает.