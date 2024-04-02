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Новости Hardware Алексей Сычёв
Дебют самой быстрой версии Tesla Model 3 может состояться со дня на день
Таинственная новинка была замечена в Малибу, США.

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Как отмечает Electrek, близость первого апреля и свойственных этому дню информационных фальсификаций не помешала очевидцам сообщить, что в одном из демонстрационных залов Tesla в Малибу была замечена укрытая чёрным покрывалом красная Tesla Model 3 в таком же обвесе и с такими же дисками, как мелькавшая ранее машина с логотипом на крышке багажника, свойственным самым мощным и скоростным модификациям, которые носят суффикс Plaid или Ludicrous.

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Источник изображения: X, Chris Zheng

От обычных версий Tesla Model 3 рассматриваемая модификация отличается не только элементами обвеса или дизайном колёсных дисков, но и логотипом на крышке багажника, который свойственен только самым быстрым машинам этой марки.

Источник изображения: Electrek

Предполагается, что на разгон до 100 км/ч самая мощная версия Tesla Model 3 будет тратить менее трёх секунд. Возле демонстрационного зала Tesla в Малибу были замечены личные машины главного дизайнера компании Франца фон Хольцхаузена (Franz von Holzhausen) и некоторых блогеров, которым Tesla обычно доверяет снимать новые модели электромобилей до официальной премьеры. Не исключено, что одновременно с оглашением квартальной статистики Tesla представит новую модификацию Model 3, обеспечивающую лучшую динамику в этом классе.

#tesla #электромобили #электромобили tesla #tesla model 3
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