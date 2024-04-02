Она смогла убедиться на личном опыте.

Сейчас электрические грузовики Tesla Semi выпускаются очень малыми партиями, основная их часть эксплуатируется в США компанией Pepsi, а также самой компанией Tesla. Она с их помощью перевозит тяговые батареи для своих электромобилей из Невады в Калифорнию, где продолжает собирать электромобили легкового ассортимента. Машины под нагрузкой проходят по 380 км в одну сторону, и по словам представителей Tesla, на которые ссылается Electrek, обеспечивают более низкие транспортные расходы по сравнению с дизельными грузовиками.

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Источник изображения: Electrek

По данному маршруту электрические грузовики Tesla Semi уже перевезли более 20 000 комплектов тяговых батарей. По сравнению с дизельными грузовиками не происходит снижения доступной полезной массы, и накопленный Tesla опыт подобных логистических операций позволяет утверждать, что электрические магистральные тягачи выгоднее дизельных в эксплуатации. Правда, тут следует понимать, что электрический грузовик наверняка в разы дороже дизельного. Выпускать Tesla Semi в массовых объёмах компания сможет после того, как построит полноценное предприятие в Неваде, а пока оно только возводится.