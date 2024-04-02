Никогда такого не было, и вот опять.

Отсутствие внятной информации о характере изменений в правилах экспортного контроля США, которые вступят в силу в этот четверг, по данным South China Morning Post, не мешает китайской рознице живо на них реагировать. Поскольку подобные ограничения традиционно влияли на возможность NVIDIA поставлять свои графические процессоры в Китай, цены на игровые видеокарты этой марки в китайских магазинах опять поползли вверх.

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Источник изображения: NVIDIA

Оптовики в Китае начали активно запасаться данной категорией товаров, что также способствует росту цен на местном рынке. Например, GeForce RTX 4090 здесь может стоить на 70% больше, чем рекомендует NVIDIA — около $2800, хотя можно найти варианты и подешевле. Примечательно, что китайские разработчики использовали видеокарты GeForce RTX 4090 даже для обучения нейронных сетей, применяемых в системах автопилота грузовых машин местных марок.