Пусть всего на пару процентов, но остальные-то их снижают.

Американская компания Tesla сделала тот шаг, о котором предупреждала потенциальных покупателей своих электромобилей заранее, с первого апреля подняв цены на свои кроссоверы Model Y на китайском рынке примерно на два процента или почти $700. При этом стоимость хэтчбеков Model 3 китайской сборки не изменилась с наступлением первого апреля, как поясняет Bloomberg. Подобные действия удивляют тем сильнее, если учесть, что прочие участники китайского рынка электромобилей активно снижают цены в борьбе за кошельки покупателей.

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Источник изображения: Tesla

Китайская компания NIO начала неделю с объявления о выделении до $138 млн на предоставление льготной подписки на услугу по замене тяговых батарей для тех покупателей, которые поменяют свои машины с ДВС на электромобили данной марки. Кроме того, этот производитель готов предоставлять скидки на услуги автопилота или даже дарить клиентам фирменные смартфоны.

XPeng объявил о предоставлении скидок на электромобили в размере до $3000, а Chery готова компенсировать покупателям своих электромобилей налоговые начисления и предоставлять более выгодные цены выкупа уже имеющихся автомобилей. Компания Tesla опубликует квартальную статистику на этой неделе, но не станет выделять результаты по Китаю из общей отчётности. По некоторым данным, с начала этого года объёмы продаж продукции Tesla в этом году на китайском рынке, который является крупнейшим в мире, неуклонно снижаются.