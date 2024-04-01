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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Японские университеты помогут TSMC с подготовкой кадров для её предприятий
Предварительное соглашение будет заключено уже в этом месяце.

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Уже в этом месяце, как сообщает Nikkei Asian Review, японский Университет Кюсю заключит с тайваньской компанией TSMC предварительное соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров для будущих японских предприятий этого контрактного производителя чипов, а также в сфере проведения совместных научных исследований. Как известно, первое предприятие TSMC на территории Японии как раз расположилось на острове Кюсю, поэтому местные вузы заинтересованы в продуктивном взаимодействии с данным производителем.

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Источник изображения: Nikkei

Помимо Университета Кюсю, свою заинтересованность проявляет Университет Кумамото. Тайваньская компания отправит опытных инструкторов в образовательный центр на территории Японии, где они вместе с представителями Университета Кюсю разработают программу обучения специалистов в сфере производства полупроводников, которых затем с удовольствием трудоустроит компания TSMC.

По оценкам японских экспертов, в ближайшие десять лет местной полупроводниковой отрасли потребуются по 1000 специалистов каждый год, поэтому их целенаправленной подготовкой важно заниматься уже сейчас. Напомним, что помимо TSMC, выпуск передовых чипов на территории Японии к 2027 году собирается наладить местный консорциум Rapidus. План по строительству второго предприятия TSMC на острове Кюсю как раз одобрялся японскими властями с условием сотрудничества компании с местным университетом в сфере разработок и исследований.

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