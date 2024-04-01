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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Очереди на электромобиль Xiaomi SU7 уже растянулись на полгода
А всего ежегодно пока может выпускаться не более 200 000 машин.

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Китайская компания Xiaomi вынуждена была начать вывод на рынок своего первого электромобиля SU7 в не самых простых условиях, но агентство Reuters отмечает, что полученными за первые 24 часа 88 898 заказами успех новинки не ограничивается. Дебютная серия Founders Edition с набором бесплатных опций была распределена между клиентами Xiaomi буквально за считанные минуты, и в ней насчитывалось 5000 экземпляров. Основатель компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) пообещал начать приём дополнительных заказов на машины серии Founders Edition, но не стал уточнять, до какого количества будет увеличена эта партия.

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Источник изображения: Xiaomi

Оформление заказов через фирменное приложение Xiaomi, по словам представителей Reuters, сейчас демонстрирует сроки ожидания от 18 до 21 недели для базовой и средней комплектации SU7 Pro, а старшую SU7 Max с полным приводом и батареей максимальной ёмкости придётся ждать от шести до семи месяцев. Сейчас возможности контрактного предприятия BAIC, на котором будет собираться электромобиль Xiaomi SU7, ограничены 200 000 машин в год. Не исключено, что спрос превысит предложение, хотя руководство Xiaomi попутно признаётся в необходимости бороться со спекулянтами, которых компания выявляет на этапе предварительного заказа.

#xiaomi #электромобили #xiaomi su7
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