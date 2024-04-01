По итогам февраля, по крайней мере.

По итогам февраля, как отмечает Business Korea со ссылкой на статистику CounterPoint Research, южнокорейской компании Samsung Electronics удалось впервые с сентября прошлого года вернуть себе звание крупнейшего поставщика смартфонов в мире, заняв 20% рынка при количестве поставленных устройств 19,69 млн штук. Компания Apple в том же месяце ограничилась 17,41 млн поставленных смартфонов и 18% мирового рынка.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Представленные в конце января смартфоны Galaxy S24 к концу февраля были поставлены в количестве 6,53 млн штук. Их функции искусственного интеллекта понравились покупателям, на рынке США это даже позволило Samsung заметно потеснить Apple, увеличив собственную долю с января по февраль с 20 до 36%. Компания Apple на домашнем рынке сократила свою долю с 64 до 48%. В Европе Samsung и до этого была лидером, а теперь её доля выросла до 34%.