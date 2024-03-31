Но не полностью, да и производство тяговых аккумуляторов не затронуто.

Японские корпорации в последние годы регулярно проводят реструктуризацию, направленную на избавление от активов, которые не приносят им достаточной прибыли или оказываются откровенно убыточными. Как поясняет Barron’s, в случае с Panasonic таким «чемоданом без ручки» оказался бизнес по производству автомобильных компонентов, от которого корпорация недавно избавилась, выручив около $2 млрд в результате сделки с Apollo Global Management.

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Источник изображения: Bloomberg

Новые владельцы этого бизнеса специализируются на инвестиционной деятельности, а потому не могут считаться стратегическими инвесторами. Впрочем, Panasonic не отреклась от этого актива полностью, в созданном вновь юридическом лице она сохранила 20% акционерного капитала. Поясним, данное подразделение Panasonic специализировалось на выпуске автомобильной электроники, и к производству тяговых аккумуляторов никакого отношения не имела — соответствующий бизнес в структуре Panasonic интегрирован в энергетический.

Кстати, автомобильный бизнес приносил Panasonic до $10 млрд выручки в год, а производство тяговых батарей — лишь $6 млрд в год, поэтому первый нельзя назвать второстепенным с точки зрения финансовых потоков. Впрочем, это не помешало японской корпорации переложить груз ответственности за него на плечи сторонней инвестиционной компании.