Apple и Intel получат свои 3-нм изделия от TSMC уже во втором квартале.

Буквально несколько часов отделяют нас от второго квартала, поэтому заглянуть в ближайшее будущее при помощи информационного ресурса UDN становится вдвойне интереснее. Тайваньское издание перечислило те 3-нм процессоры, которые TSMC начнёт производить если не во втором квартале, то во втором полугодии точно.

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Источник изображения: AMD

Во-первых, уже во втором квартале TSMC начнёт выпускать 3-нм процессоры A18 и M4 для компании Apple, которые лягут в основу смартфонов семейства iPhone 16 и новых ПК этой марки. Во-вторых, тогда же TSMC начнёт для Intel выпускать 3-нм кристаллы мобильных процессоров Lunar Lake. Впервые американская компания доверит выпуск кристаллов с вычислительными блоками тайваньскому подрядчику — ранее она старалась ограничиваться чипсетами, второстепенными блоками центральных процессоров и встроенной графикой.

Наконец, для AMD у TSMC в этом году тоже найдётся 3-нм продукция. Как считается, по данным технологическим нормам TSMC во втором полугодии начнёт выпускать кристаллы для центральных процессоров с архитектурой Zen 5. Не факт, что речь пойдёт именно о потребительских процессорах семейства Ryzen, но перевести на новый техпроцесс свои серверные решения как можно скорее AMD наверняка заинтересована.