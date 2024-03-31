Чтобы снизить свою зависимость от Китая.

Ещё пандемия показала уязвимость мировых цепочек поставок с точки зрения доступа к материалам для выпуска полупроводниковой продукции и тяговых батарей для электромобилей, поскольку в последнем случае основная часть сырья либо добывается в Китае, либо там перерабатывается. Пусть и с некоторым запозданием, власти Евросоюза и Японии решили совместными усилиями противостоять высокой зависимости от Китая, как отмечает Nikkei. Власти указанных регионов собираются совместно разрабатывать передовые материалы для производства полупроводниковой продукции и компонентов электромобилей, включая тяговые батареи.

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Источник изображения: Panasonic

Об этом японскому информационному агентству стало известно с подачи еврокомиссара Илианы Ивановой (Iliana Ivanova), отвечающего за инновации и исследования. По её словам, Евросоюз и Япония разделяют взгляды по многим вопросам, а потому имеет смысл сотрудничать в сфере науки и исследований. В сфере материаловедения, по её словам, Япония и ЕС до сих пор лидируют по количеству инноваций на мировом рынке. В 2020 году, например, в эту отрасль ЕС вложил 19,8 млрд евро, а Япония — 14 млрд евро.

Взаимодействие между региональными исследовательскими институтами будет усилено. По мнению европейской стороны, сотрудничество с Японией распространится на материалы для возобновляемых источников энергии, транспорта, строительства и электроники. Натриево-ионные тяговые батареи, например, имеют определённый потенциал развития, поскольку не используют редкоземельные металлы, которыми богат Китай. К тому же они дешевле в производстве, чем литийионные. Японские компании также обладают компетенциями в сфере металлических наночастиц, которые могут быть использованы для улучшения характеристик солнечных панелей, а также аккумуляторных батарей для смартфонов. Япония и ЕС также могли бы способствовать появлению международных стандартов в сфере оценки безопасности тех или иных технологий, связанных с обработкой и созданием новых материалов.