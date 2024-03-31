Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Япония и Евросоюз развернут сотрудничество в сфере материалов для выпуска электромобилей и передовых чипов
Чтобы снизить свою зависимость от Китая.

реклама

Ещё пандемия показала уязвимость мировых цепочек поставок с точки зрения доступа к материалам для выпуска полупроводниковой продукции и тяговых батарей для электромобилей, поскольку в последнем случае основная часть сырья либо добывается в Китае, либо там перерабатывается. Пусть и с некоторым запозданием, власти Евросоюза и Японии решили совместными усилиями противостоять высокой зависимости от Китая, как отмечает Nikkei. Власти указанных регионов собираются совместно разрабатывать передовые материалы для производства полупроводниковой продукции и компонентов электромобилей, включая тяговые батареи.

реклама

Источник изображения: Panasonic

Об этом японскому информационному агентству стало известно с подачи еврокомиссара Илианы Ивановой (Iliana Ivanova), отвечающего за инновации и исследования. По её словам, Евросоюз и Япония разделяют взгляды по многим вопросам, а потому имеет смысл сотрудничать в сфере науки и исследований. В сфере материаловедения, по её словам, Япония и ЕС до сих пор лидируют по количеству инноваций на мировом рынке. В 2020 году, например, в эту отрасль ЕС вложил 19,8 млрд евро, а Япония — 14 млрд евро.

Взаимодействие между региональными исследовательскими институтами будет усилено. По мнению европейской стороны, сотрудничество с Японией распространится на материалы для возобновляемых источников энергии, транспорта, строительства и электроники. Натриево-ионные тяговые батареи, например, имеют определённый потенциал развития, поскольку не используют редкоземельные металлы, которыми богат Китай. К тому же они дешевле в производстве, чем литийионные. Японские компании также обладают компетенциями в сфере металлических наночастиц, которые могут быть использованы для улучшения характеристик солнечных панелей, а также аккумуляторных батарей для смартфонов. Япония и ЕС также могли бы способствовать появлению международных стандартов в сфере оценки безопасности тех или иных технологий, связанных с обработкой и созданием новых материалов.

#евросоюз #япония #международное сотрудничество
+
Написать комментарий (0)
Reuters: западные компании потеряли более $107 млрд из-за ухода с российского рынка
США и Япония могут договориться о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему украинские F-16 в первую очередь должны избегать встреч с российскими МиГ-31БСМ по мнению DNA
22
GeForce GTX 1060 vs RTX 4060 – что не так с видеокартами NVIDIA, и почему прогресс остановился
49
Небольшое тестирование трех термопаст: Arctic Cooling MX-4, ID-Cooling Frost X25 и Thermalright TF8
73
Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
19
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
314
Xbox изменит правила игры на консольном рынке
4
Почему графика в играх не улучшается, а интересных новинок почти нет – кто виноват, и что делать
20
Блиц-обзор видеокарты nVidia GeForce 3 64Mb - легенда поколения
127
Eurasian Times: МиГ-31БМ не дадут шанса истребителям F-16, которые Запад передаст Украине
4
С 1 апреля в России ожидается подорожание цифровой и бытовой техники, и это не первоапрельская шутка
31

Сейчас обсуждают

Станислав Маншилин
07:35
Как-то встретил в метро достаточно взрослого мужика (лет 45-50), который на экране "дрочил" пальцем по этой монете в телеге, таким образом фармя её. Испытал лютый кринж. Даже взрослые люди бывают с мо...
Как продать Notcoin, может ли он стоить 1$ и будет ли он Bitcoin-ом в мире мем-токенов
Дмитрий Николюкин
07:35
Читал большое исследование по поводу падения стоимости процессоров, думаю, с видеокартами такая же ситуация. В общем, цена и мощность процессоров до какого-то момента падала/росла с уменьшением точно...
Почему графика в играх не улучшается, а интересных новинок почти нет – кто виноват, и что делать
От LoL до KeK один шаг
07:34
Просто напомню, про 6 алу на ядро уже давно не слухи.
По прогнозам инсайдера, архитектура AMD Zen 5 может быть более чем на 40% быстрее Zen 4
Николай Алексеев
07:24
МОЧИ укра-нацистов!
Eurasian Times: МиГ-31БМ не дадут шанса истребителям F-16, которые Запад передаст Украине
ALFik
07:22
Офигеть ты надмозг купить 4090 и играть на монике 60Гц.
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
ALFik
07:15
Размечтался. Был слух про 500$. (У меня сомнения насчет этого) Первые полгода будет по 550-600 как обычно.
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
Dce
07:09
"В настоящее время задача заключается в том, чтобы замедлить доставку грузов на Донбасс при помощи железнодорожного транспорта." - наглая ложь. С момента начала "невойны" категорически не трогают снаб...
Стали известны подробности ударов по энергосистеме Украины в ночь на 29 марта 2024 года
Бот_Пригожина_03081
07:04
Это всё признаки того, что усраинушка перемогает.
В Киевской области установили 10 тысяч "зубов дракона" в надеждах остановить ВС РФ
Dce
06:53
Мне вот интересно, зачем вся эта публика (офицеры СБУ, и прочие генералы), должны вообще собираться кучами - можно всю службу служить из дома, с компов - понятно, что до какого-то уровня - летёхи/капи...
ВС РФ нанесли ракетные удары по подземным помещениям с высокопоставленными офицерами СБУ
Dce
06:39
Интересно, а если танк загерметезирован, в бункере щели все замазаны, и вентиляция заткнута портянками - с какого перепугу там всем капец должен настать?! Естественно, если это действительно бункер, а...
ВКС РФ впервые применили вакуумную авиабомбу ОДАБ-1500 против ВСУ в Сумской области
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем