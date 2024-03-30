Компании приходится противодействовать R2 Semiconductor.

По информации MarketWatch, компания Intel подала иск в суде Милана с требованием признать выданный Европейским патентным бюро в 2020 году компании R2 Semiconductor патент, описывающий технологию ограничения энергопотребления процессоров. Дело в том, что по этому патенту в феврале этого года суд в Германии уже признал правоту калифорнийской R2 Semiconductor, запретив продавать ряд процессоров Intel на территории страны. Теперь существует риск, что R2 Semiconductor начнёт заявлять о своих правах на эту технологию в других странах Евросоюза и даже Великобритании, ставя под угрозу поставки процессоров Intel на несколько миллиардов долларов США.

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Источник изображения: Agence France-Presse

Споры с R2 Semiconductor в сфере патентного права Intel ведёт с 2017 года, и в США ей удалось отстоять свою правоту, но контролируемая на 75% хедж-фондом Third Point калифорнийская компания ведёт себя, как «типичный патентный тролль», по словам представителей Intel. По их мнению, конечной целью R2 Semiconductor является получение от Intel крупной денежной компенсации в рамках внесудебного соглашения, но процессорный гигант считает справедливым добиваться признания своей правоты через суд. В Великобритании сторонам предстоит встретиться в суде в следующем месяце. Если суд в Милане признает недействительным патент R2 Semiconductor, то это решение будет распространяться на все страны Евросоюза, обеспечив победу Intel в данном споре.