Уже в следующем месяце.

Как сообщает Reuters со ссылкой на японские СМИ, намеченная на апрель встреча президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) и премьер-министра Японии Фумио Кисиды (Fumio Kishida) может завершиться подписанием соглашения о более тесном сотрудничестве двух стран в сфере искусственного интеллекта и полупроводниковых компонентов. Эта встреча должна состояться 10 апреля текущего года.

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Источник изображения: Reuters

К созданию инфраструктуры для систем искусственного интеллекта в Японии по результатам договорённости могут быть привлечены NVIDIA, Arm и Amazon. Хотя формально разработчик процессорных архитектур Arm базируется в Великобритании, его акции торгуются на американской бирже, а основная часть активов по-прежнему принадлежит японской корпорации SoftBank, поэтому обе страны имеют рычаги влияния на данную компанию.

Добавим, что в сфере разработки и производства полупроводниковых компонентов Япония уже получает помощь от американской корпорации IBM, которая оказывает японскому консорциуму Rapidus в освоении контрактного выпуска 2-нм чипов на территории страны. Стороны могут углубить это сотрудничество при наличии государственной поддержки.