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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla на днях выпустила свой шестимиллионный электромобиль
Не прошло и семи месяцев с момента выпуска пятимиллионного.

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На следующей неделе компания Tesla начнёт подводить итоги первого квартала, но уже сейчас она готовит для этого почву, заявляя со страниц социальной сети X о выпуске своего шестимиллионного электромобиля. Предыдущий символический рубеж в пять выпущенных электромобилей компания преодолела в сентябре прошлого года, а четырёхмиллионный вышел в марте 2023 года.

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Источник изображения: Tesla

Другими словами, с весны прошлого года Tesla стала выпускать по миллиону электромобилей каждые полгода, что в совокупности даёт фактическую производительность на уровне двух миллионов машин в год. За прошедшие двенадцать месяцев темпы сборки электромобилей фактически не выросли, хотя ещё пару лет назад руководство Tesla излучало уверенность, что компания сможет прибавлять по 50% в год, а к концу десятилетия наладить сборку 20 млн машин ежегодно и занять примерно треть всего мирового автомобильного рынка.

Если рассматривать проектную мощность всех функционирующих сборочных конвейеров Tesla, то она сейчас достигает 2,35 млн электромобилей в год. То есть, не все предприятия компании работают на полную мощность, но важно учитывать, что сборка тех же пикапов Cybertruck только набирает обороты, и планомерно приблизится к плановым показателям в обозримом будущем. Считаться крупнейшим производителем электромобилей в мире Tesla с декабря прошлого года уже не имеет права, поскольку её обогнала китайская компания BYD.

#tesla #электромобили #электромобили tesla
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