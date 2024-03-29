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Новости Hardware Игнатий Колыско
Hewlett-Packard окончательно свернула поддержку пользователей из РФ и РБ: сайт отключён, возможность обновлять драйверы тоже пропала
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Американская компания Hewlett-Packard (HP) полностью прекратила деятельность на территории Российской Федерации, о чём сообщил Telegram-канал Mash. Согласно предоставленной информации, сайт HP в России больше не функционирует, клиентская поддержка отменена, а российские пользователи лишены возможности обновить драйверы устройств и получить помощь в устранении неполадок.

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Решение HP пришло на фоне политического напряжения и экономических санкций, введённых в отношении России. До наступления марта 2022 года, компания Hewlett-Packard Enterprise (HPE) уже приостановила поставки нового оборудования. Затем был прекращён доступ российских и белорусских клиентов к сервисам и информации на клиентском портале HPE. Окончательный уход HP и заявление о прекращении бизнеса в РФ и Беларуси было анонсировано в июне того же года.

В последствии, «Имкотрейд», дистрибьютор продукции HP в России, обратилась в суд, требуя возврата средств из-за прекращения технической поддержки по уже оплаченным заказам. Эта ситуация привела к необходимости выплаты со стороны российского представительства Hewlett Packard Enterprise штрафа в размере 557,6 миллионов рублей. В 2023 году Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску OCS Distribution о выплате 1,4 миллиарда рублей.

Текущая ситуация говорит об окончательном завершении присутствия HP на российском рынке. Последние поставки техники для российских заказчиков были осуществлены в феврале, после чего компания не только прекратила любые новые отгрузки, но и отозвала техническую поддержку. Российский сайт компании теперь перенаправляет пользователей на казахский ресурс.

#санкции #hp #психиатрия
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