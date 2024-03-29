По примеру Ford Motor.

Пока американские политики противятся экспансии китайского автопрома, а китайские упрекают их в создании законодательных барьеров на этом пути, бизнесмены в обеих странах ищут возможности для взаимовыгодного сотрудничества. Как сообщает CarNewsChina, американская корпорация General Motors ведёт переговоры с китайской CATL о возможности организации выпуска тяговых аккумуляторов типа LFP на территории США по лицензии данной компании. Не исключено, что будущее совместное предприятие на территории США сможет наладить выпуск недорогих тяговых батарей для нужд американского автогиганта.

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Источник изображения: General Motors

Заметим, что идея не нова, ведь CATL уже заключила аналогичное соглашение с Ford Motor. Совместное предприятие на территории США начнёт выпуск аккумуляторов по технологиям CATL в 2026 году. Проект с GM к аналогичному рубежу подберётся только в 2027 году, как поясняют источники. В любом случае, обе инициативы будут сильно зависеть от политической конъюнктуры, ведь кому-то из американских чиновников или парламентариев может не понравиться, что американские именитые автопроизводители не просто сотрудничают с китайской CATL, но и платят ей деньги за использование фирменных технологий. Потребителям же такое сотрудничество пошло бы только на пользу, поскольку сейчас 80% рынка тяговых аккумуляторов США контролируют компании из Японии и Южной Кореи, чья продукция не может похвастать столь низкими ценами, как изделия CATL — крупнейшего в мире производителя тяговых батарей.