Ценовые войны уже не особо помогают стимулировать спрос на рынке Китая.

К концу прошлого года, напомним, китайская компания BYD смогла обойти Tesla по количеству проданных электромобилей, став их крупнейшим поставщиком на мировом рынке, хотя позиции BYD особенно сильны в Китае, а за пределами страны продукция марки в сегменте легковых транспортных средств представлена заметно слабее. Как сообщает South China Morning Post, прошлогодний прирост объёмов продаж автомобилей в 62,3% компания BYD в текущем году повторить уже не надеется.

реклама

Источник изображения: EPA-EFE

Если в прошлом году BYD реализовала около 3,02 млн электромобилей и гибридов, то в текущем это количество вырастет максимум на 20% до 3,6 млн, как заявил председатель совета директоров и президент компании Ван Чуаньфу (Wang Chuanfu) на мероприятии, посвящённом публикации квартального отчёта.

С другой стороны, из указанного количества автомобилей в прошлом году BYD отправила на экспорт всего лишь 242 765 машины или 8%. Даже в этом случае объёмы экспорта продукции марки в пошлом году выросли в четыре с лишним раза. В текущем году компания рассчитывает их как минимум удвоить до 500 000 штук. В середине февраля BYD снизила цены на большинство поставляемых на внутренний рынок Китая электромобилей на величину от 5 до 20 %, и руководство стало чаще говорить о последствиях ценовых войн на китайском рынке электромобилей.

Контролируя почти треть местного рынка электромобилей и обладая собственным производством тяговых батарей, BYD может похвастать существенным запасом прочности в конкурентной борьбе, но Ван Чуаньфу признаёт, что снижения цен сократят и удельную норму прибыли с каждой проданной машины. Он при этом верит, что рост объёмов реализации в итоге всё равно позволит увеличить прибыль компании. Чистая прибыль BYD в прошлом году выросла на 81% до рекордных $4,16 млрд.