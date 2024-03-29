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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Объёмы производства чипов в Южной Корее по итогам февраля выросли на максимальную величину с 2009 года
На целых 65,3%, и это с учётом дополнительных выходных.

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Статус SK hynix в качестве главного поставщика микросхем памяти типа HBM для нужд NVIDIA начинает благоприятно влиять на показатели всей южнокорейской экономики. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свежие данные органов статистики Южной Кореи, по итогам февраля объёмы выпуска полупроводниковой продукции в стране выросли на 65,3% в годовом сравнении, максимально за прошедшее с конца 2009 года время. Прирост мог быть более высоким, но на февраль пришлось несколько праздничных дней, поскольку в Южной Корее и Китае отмечался Новый год по лунному календарю. В прошлом году эти праздничные дни пришлись на январь.

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Источник изображения: SK hynix

Объёмы поставок чипов выросли на 59%, и этот прирост ниже январского (62,7%). Однако, за первые двадцать дней марта объём экспорта чипов из Южной Кореи вырос на 46,5%, поэтому тенденция роста может носить долгосрочный характер. Уже второй месяц подряд сокращаются объёмы складских запасов у корейских поставщиков чипов, в феврале они уменьшились на 16,2%. Кстати, промышленное производство в целом по итогам февраля в Южной Корее выросло только на 4,8%, но и этот результат оказался выше ожидаемых аналитиками 4%.

#аналитика #полупроводники #южная корея
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