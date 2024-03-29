А дебютный седан SU7 уже набрал 50 000 заказов за 27 минут.

Представленный вчера электрический седан Xiaomi SU7, как сообщает CnEVPost со ссылкой на китайские СМИ, будет не единственной моделью электромобиля этой марки, которую компания собирается вывести на рынок в текущем году. По некоторым данным, до конца года Xiaomi представит и электрический кроссовер.

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Источник изображения: Xiaomi

В это легко поверить, особенно с учётом как популярности самих кроссоверов, так и давно курсирующих слухов о наличии у партнёров Xiaomi технологий, позволяющих предложить компании тяговые батареи, обеспечивающие запас хода до 1200 км. Возможно, крупный кроссовер подобных показателей автономности и не добьётся, но он хотя бы будет выглядеть достойно на фоне конкурентов.

Если же говорить непосредственно о дебюте седана Xiaomi SU7, то за первые 27 минут с момента начала приёма заказов их количество достигло 50 000 штук. Зарубежные аналитики накануне заявляли, что такое количество электромобилей Xiaomi сможет продать за 12 месяцев. Впрочем, количество предварительных заказов в фактические покупки прямо пропорционально редко когда трансформируется. Руководство компании решило дебютировать на рынке электромобилей именно с седаном, объяснив свой выбор отсутствием на рынке достойных «чистокровных» электромобилей в этом типе кузова, а также приоритетом управляемости, которой сложно добиться на более высоких кроссоверах. Кроме того, для одного человека или небольшой семьи именно седан является наиболее удобным транспортным средством для повседневной эксплуатации. По крайней мере, данные заявления наверняка справедливы для Китая.