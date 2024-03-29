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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Чиновники США готовы опубликовать точный список китайских предприятий, находящихся под санкциями
Это упростит работу американским поставщикам оборудования для производства чипов.

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Уже не первый год власти США расширяют перечень китайских компаний, которым запрещено получать передовое оборудование для производства чипов и сопутствующие услуги по его обслуживанию, но участники процесса с американской стороны давно просят чиновников опубликовать более конкретный список китайских предприятий, которые находятся под такими ограничениями, как сообщает Reuters.

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Источник изображения: Reuters

На прошедшей на текущей неделе тематической конференции представители регулирующих органов США заверили участников внешнеэкономической деятельности в этой сфере, что такой список китайских предприятий будет опубликован в течение двух ближайших месяцев. Это облегчит работу американских поставщиков с китайскими партнёрами, хотя не факт, что китайская сторона не придумает меры обхода подобных ограничений, поэтому данный шаг сложно назвать панацеей.

#сша #полупроводники #китай #санкции
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