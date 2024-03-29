Будут построены дома, дороги и запущены образовательные программы.

Беспокойство властей Нидерландов по поводу намерений крупнейшего в мире производителя литографических сканеров ASML перенести свою штаб-квартиру во Францию только усиливалось по мере приближения апреля, поскольку в соответствующий месяц пост генерального директора компании как раз должен занять Кристоф Фуке (Christophe Fouquet), являющийся уроженцем Франции. Как сообщает Bloomberg, ублажить ASML власти Нидерландов решили обещаниями вложить €2,5 млрд в развитие инженерной и социальной инфраструктуры в Эйндховене, где проживает более половины из 42 000 сотрудников ASML.

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Источник изображения: Bloomberg

Эти средства будут потрачены на строительство и ремонт дорог, расширение сети общественного транспорта, образовательные программы для персонала ASML, а также строительство жилья для него. Власти страны выразили надежду, что эти меры будут способствовать формированию у руководства ASML решимости сохранить фактическое и юридическое расположение штаб-квартиры компании в Нидерландах.

Спрос на передовое оборудование для производства чипов, которое выпускает компания ASML, неуклонно растёт, но не самая благоприятная иммиграционная политика Нидерландов в определённый момент заставила компанию задуматься о расширении своего присутствия в соседних странах Европы. Сможет ли новая инициатива властей Нидерландов убедить руководство ASML сосредоточиться на развитии своего бизнеса внутри страны, с уверенностью сказать сложно, поскольку компания полагается на труд иностранных специалистов, а им стало труднее оформлять необходимые для проживания в Нидерландах документы.