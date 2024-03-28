Даже если он реализуется под европейской или американской торговой маркой.

По данным статистики, которую приводит CNBC, в прошлом году 19,5% реализованных на территории Евросоюза аккумуляторных электромобилей были выпущены в Китае, даже если они продавались под торговыми марками европейского или американского происхождения. Во Франции и Испании, например, доля китайских электромобилей достигла почти одной трети. В текущем году этот показатель для Европы в среднем может достичь 25%.

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Впрочем, если рассматривать именно продукцию китайских марок, то их доля на европейском рынке электромобилей не превысит 11% по итогам текущего года, как считают авторы исследования. Однако, к 2027 году при существующих условиях и тенденциях она способна вырасти до 20%.

Нет ничего удивительного в том, что прошлой осенью европейские власти запаниковали и начали расследование в отношении китайских поставщиков электромобилей, и уже в этом году пришли к выводу, что китайские производители имеют возможность продавать свою продукцию по более низкой цене из-за правительственных субсидий в КНР. По мнению экспертов, на европейском рынке таможенные пошлины на китайские электромобили нужно будет поднять с 10 до 25 % минимум, чтобы сделать их менее привлекательными по цене для местного потребителя. Но даже в этом случае более крупные и дорогие электромобили китайского производства будут в Европе дешевле аналогов европейской сборки.