В прошлом году она сократилась на 11,6%, хоть и оказалась выше ожиданий.

В прошлом квартале, как отмечает DigiTimes Research, совокупная выручка тайваньских контрактных чипов выросла более чем на 10%, что позволило по итогам года выручить $79,1 млрд. Первый квартал для этой отрасли считается низким сезоном, поэтому последовательно выручка тайваньских производителей чипов могла сократиться на 5,6%.

реклама

Источник изображения: UMC

С прошлого полугодия степень загрузки производственных мощностей на Тайване не превышает 70%, и она сможет подняться выше этого уровня только во второй половине текущего года, как считают аналитики DigiTimes Research. Снижение спроса на услуги контрактных производителей чипов вынудило их снизить цены, что во много обусловит динамику выручки по итогам текущего квартала.

Тем не менее, ожидаемое во второй половине года оживление рынка в сегменте смартфонов и ПК, как предполагается, позволит поднять выручку тайваньских контрактных производителей на 20% по итогам всего года, почти до $95 млрд. Если учесть, что в прошлом году эта выручка сократилась на 11,6%, это можно будет считать достойным результатом.