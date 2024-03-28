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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка TSMC в следующем квартале вырастет как последовательно, так и в годовом сравнении
Она должна превысить прошлогодние $15,68 млрд.

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Незаметно подкрался конец первого квартала, и первые квартальные отчёты или их предварительные версии начнут публиковаться уже на следующей неделе. Издание DigiTimes сообщает, что участники полупроводникового рынка ожидают от тайваньской компании TSMC во втором квартале роста выручки как в последовательном сравнении, так и в годовом. Впрочем, пока ещё не определены финансовые показатели деятельности этой компании в первом квартале, и полноценная отчётность за период будет опубликована лишь к середине апреля.

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Источник изображения: DigiTimes

Зато имеющаяся статистика за второй квартал прошлого года позволяет предположить, что выручка TSMC в следующем квартале текущего года превысит $15,68 млрд, если опираться на упоминаемый тайваньскими источниками прогноз. Важно, что производственные линии компании по выпуску 5-нм и 3-нм продукции в наступающем квартале будут загружены почти полностью. Это говорит о наличии спроса на передовые чипы не только в сфере высокопроизводительных вычислений, но и в сегменте смартфонов. Впрочем, пока подводить итоги второго квартала текущего года всё же преждевременно, ведь до его завершения осталось более трёх месяцев.

#аналитика #финансы #полупроводники #tsmc
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